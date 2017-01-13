超強CCR誕生？謝婷婷想帶「鷹眼」見父母

謝婷婷透露跟鷹眼要先當朋友。（圖／取自《on.cc東網》；取自renner4real Instagram）

謝婷婷大方秀出與鷹眼騎機車影片。（圖／取自jennifertsetingting Instagram）

謝婷婷發文祝鷹眼生日快樂。（圖／取自jennifertsetingting Instagram）

謝霆鋒妹妹、女星謝婷婷和戴尚安分手後，去年底被港媒直在飯店密會飾演「鷹眼」的好萊塢男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner），謝婷婷還一度挽著對方手臂，疑似熱戀中，昨(12日)晚間她出席活動，被問此事藏不住笑意，沒承認也沒否認和鷹眼交往，只說：「要先慢慢當朋友」。

謝婷婷日前被爆大談跨國戀（CCR），與「鷹眼」傑瑞米雷納交往，兩人更不避嫌在社群網站上傳合影，更證實交往傳聞。昨謝婷婷現身設計系學生時裝表演，被問到先前曾PO網祝鷹眼生日快樂，她大方認：「是的，先慢慢當朋友，等關係清楚點再跟大家說」。

被問到有沒有帶鷹眼見過爸媽？謝婷婷說：「之後見到再問他們喜不喜歡他」，暗示有發展可能，兩人過年、情人節都要忙工作，暫時沒時間見面，至於會不會像謝霆鋒一樣閃婚？謝婷婷則說：「不會，我很乖」。

(中時電子報)