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沒帶身分證理由一堆，一查後竟是通緝犯。（吳江泉翻攝）

高雄市警苓雅分局凱旋所巡邏員警在高雄市武廟路與建國一路路口，攔查交通違規民眾，意外查獲附載41歲李姓乘客為毒品以及公共危險的通緝犯，移送臺灣高雄地方法院檢察署歸案。

苓雅分局凱旋所巡佐丘國正與警員許宜哲巡邏時，見一台重機車雙載於武廟路與建國一路路口紅燈右轉，警方依法將其攔停並盤查，盤查駕駛人時，駕駛人相當配合，但後方的附載李姓乘客（有毒品、詐欺、竊盜、妨害自由等前科)自稱自己沒帶身分證件，警方請其報身分證號時，又辯稱忘記了，沒在記身分證號碼等語…。

警方向李姓通緝犯告知依警職法第7條，「無法查證身分時能將其帶返所查證3小時」，李姓通緝犯向警方稱自己沒違規，不願意配合警方，最後居然想當警察面前開溜，當然一下子就被凱旋所兩位悍警給制伏了。

遭警方壓制後，李姓通緝犯才乖乖說出自己身分證號，查詢後李姓通緝犯揹著兩條通緝案分別為毒品危害防制條例以及公共危險，警方當場將李姓通緝犯逮捕上銬，將其帶返所偵辦並移送臺灣高雄地方法院檢察署歸案。

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(中時)