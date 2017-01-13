沒帶身分證理由一堆 一查後竟是通緝犯
高雄市警苓雅分局凱旋所巡邏員警在高雄市武廟路與建國一路路口，攔查交通違規民眾，意外查獲附載41歲李姓乘客為毒品以及公共危險的通緝犯，移送臺灣高雄地方法院檢察署歸案。
苓雅分局凱旋所巡佐丘國正與警員許宜哲巡邏時，見一台重機車雙載於武廟路與建國一路路口紅燈右轉，警方依法將其攔停並盤查，盤查駕駛人時，駕駛人相當配合，但後方的附載李姓乘客（有毒品、詐欺、竊盜、妨害自由等前科)自稱自己沒帶身分證件，警方請其報身分證號時，又辯稱忘記了，沒在記身分證號碼等語…。
警方向李姓通緝犯告知依警職法第7條，「無法查證身分時能將其帶返所查證3小時」，李姓通緝犯向警方稱自己沒違規，不願意配合警方，最後居然想當警察面前開溜，當然一下子就被凱旋所兩位悍警給制伏了。
遭警方壓制後，李姓通緝犯才乖乖說出自己身分證號，查詢後李姓通緝犯揹著兩條通緝案分別為毒品危害防制條例以及公共危險，警方當場將李姓通緝犯逮捕上銬，將其帶返所偵辦並移送臺灣高雄地方法院檢察署歸案。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。