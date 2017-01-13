改變的起點》政治明星驚爆 曾悽慘跑過三點半!

改變的起點》十年磨一劍! 林佳龍翻轉台中傳奇

台中市長林佳龍

被喻為政治明星的台中市長林佳龍，日前上中視《改變的起點》接受專訪，驚爆自己在選舉慘敗期間，受盡外人想像不到的嘲諷跟羞辱，最慘的時候竟然還要跑銀行三點半，十年磨一劍逆轉勝的風光背後，竟隱藏著各種忍辱負重的心酸與秘辛。

台中市長林佳龍

林佳龍首次參選，心酸吞下慘敗後，並沒有打退堂鼓，他持續設置服務處，決心深耕地方，但卻搞到自己差點傾家蕩產，「我沒有任何公職的身分，更不是候選人根本沒辦法募錢籌款』、『當時竟然連一個助理薪水都付不出來，所有的儲蓄都用完…跟朋友四處借調錢，最慘的還曾經跑過三點半…」。

林佳龍回想起那段日子受到的各種嘲諷跟羞辱，是外人想像不到的難堪，「甚至我一個很尊敬的醫界前輩，當面唱衰我、潑我潑冷水 」、「你不要再選了! 你是敗軍之將…那個氣勢都沒了，你從此都不要再想選舉啦」，種種的挫折打擊，曾讓林佳龍內心很糾結「堅持下去的話..政治賭注越來越大卻前途茫茫」他甚至還一度萌生是否該退出政治圈的念頭。

十年磨一劍，林佳龍究竟怎麼從重跌谷底再次爬起，一路攻頂?「路是人走出來的，我真的是腳踏實地出席每一場活動』、從小在艱困環境中成長的林佳龍說『我父親教我，我們或許一無所有，但無所不有! 只有走過才算真正活過!」。

林佳龍舉例參加告別式，經常一坐就得一兩個小時才輪到他上香，從剛開始的坐立難安到後來學會耐心等待，一遇到有人找他做生平介紹，他就想機會來了「大部分的人都是看稿，我一定把它完全背起來!」、「我在前一晚睡前會詳細背過一次、隔天起床後、在車上、在進場之後，我一定持續反覆再背誦」、「只求真心跟用心，而不是形式化的應酬。」林佳龍在告別式上的演說，經常讓每位在場人都感動得痛哭流涕，深入基層的好風評逐漸形成了一股強大的影響力。

林佳龍從貧困的裁縫師之子，苦讀上台大和耶魯，以一位青澀學者之姿從政，遭遇挫敗連連，歷經漫長10年的堅持，翻轉台中，逆轉人生的幕後驚人秘辛，更多 精彩訪談內容，敬請鎖定本周中視《改變的起點》!

1/13(五) 晚上11點

1/14(六) 上午9點

(中時電子報)