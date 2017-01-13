女副分局長辱罵小女警不孝 遭告妨害名譽
北投分局副分局長王芳美在去年11月26日晚上勤前教育，當著派出所所有同仁，辱罵李姓女警是「不孝女」，放假不回屏東老家，而李女聽同仁轉述非常難過，不解副分為何要為難她，已經提出妨害名譽告訴。
李姓女警的同事替她抱不平，在臉書「NPA署長粉絲專頁上貼文「這是一個長官該有的作為嗎？這樣的長官到底適任不適任！」
28歲李姓女警表示，王副指責她「不孝」，當時開會的員警轉述，她得知後很難過，因為長官也不了解她家裏狀況，只知道她家住屏東，就說「你怎麼不調回去！」事後，她主動找副分局長要求她道歉，副分不但不願意道歉，還否認曾經講過這句話。
副分局長王芳美表示，當事人可能有誤解，已經盡量溝通。分局長呂新財表示，尊重同仁提告，已經按照相關程序處理。
(中時)
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