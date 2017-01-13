宋仲基當嘉賓 朴寶劍台灣見面會合體

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韓星朴寶劍（圖）22日將登台舉辦粉絲見面會，傳出同公司師兄宋仲基會現身站台，主辦單位13日證實宋仲基確定擔任朴寶劍粉絲見面會特別嘉賓。（寶輝娛樂提供）中央社記者王靖怡傳真 106年1月13日

韓星朴寶劍22日將登台舉辦粉絲見面會，傳出同公司師兄宋仲基會現身站台，主辦單位今天證實宋仲基確定擔任朴寶劍粉絲見面會特別嘉賓。

朴寶劍去年以韓劇「雲畫的月光」的「王世子」一角走紅，在台擁有高人氣。22日在台灣大學綜合體育館舉辦「朴寶劍亞洲巡迴粉絲見面會台灣場」，4200張門票搶購一空，其中最貴的新台幣5800元票區更是1分鐘內賣完。

去年4月朴寶劍首度登台見粉絲，12月再度訪台出席活動；即將3度來台，朴寶劍難忘台灣粉絲熱情應援，讓他非常激動又緊張。

傳出宋仲基已排除萬難，將現身朴寶劍粉絲見面會力挺師弟，主辦單位下午受訪證實，宋仲基確定將擔任朴寶劍台灣場特別嘉賓。宋仲基去年在中國大陸北京舉辦粉絲見面會時，朴寶劍就曾現身助陣。

朴寶劍在香港場粉絲見面會演唱中文歌「甜蜜蜜」，台灣場是否再挑戰中文歌？朴寶劍笑說，「我一邊苦惱這問題，一邊用心準備著，希望見面會謎底揭曉時，台灣粉絲能感受到我的用心」。

談起台灣美食，朴寶劍自認屬於不挑食類型，台灣牛肉麵、雞排等食物都吃過了，有機會想品嚐其他沒吃過的，希望粉絲能推薦其他好吃的台灣小吃。1060113

(中央社)