印度指控大陸 支持東北叛亂團體

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印度政府最近指控中國大陸情報機構，秘密支持印度東北部多個叛亂團體，協助叛亂團體在緬甸邊境的雲南省瑞麗市建立基地。

「印度快報」（Indian Express）報導，印度阿薩姆省（Asaam）警察局長畢許諾伊（LR Bishnoi）最近在一場為阿薩姆省新當選議員的迎新活動上，作上述表示。

畢許諾伊指出，中國大陸情報機構一直幫助印度東北叛亂團體在緬甸的基地，甚至幫助「阿薩姆統一解放陣線」（ULFA）首領巴魯阿（Paresh Baruah）在雲南瑞麗建立基地。

他說，巴魯阿從中國大陸情報機構獲得小型武器，再把小型武器轉交給印度東北部的小型武裝團體。

畢許諾伊指出，其實巴魯阿已經在瑞麗待了很長一段時間，基於安全原因考量，巴魯阿只會偶而造訪靠近印度邊境的ULFA基地。

畢許諾伊指控，中國大陸情報機構聰明地直接或間接幫助在緬甸藏身或擁有基地的印度東北各個叛亂團體，這些叛亂團體受到中國大陸的影響愈來愈大，而巴魯阿正是這些叛亂團體中，最常與中國大陸情報機構設在瑞麗市聯絡辦公室接觸的叛亂團體領袖。

他指出，最近，這些叛亂團體陸續向印度邊境安全部隊展開攻擊。

去年下半年，印度安全部隊在東北邊境，經常遭到叛亂團體攻擊，雙方並發生戰鬥。

對中國大陸阻撓印度申請把涉嫌策劃攻擊印度軍事基地的「穆罕默德軍」首腦阿茲哈列入聯合國恐怖份子名單，印度媒體引述高層官員報導，印度政府計畫擴大宣傳，指控中國大陸和巴基斯坦支持恐怖主義。1060113

(中央社)