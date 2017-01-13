國中學校創新教學 融入5C更有趣
教育部中小學數位輔助學科閱讀計畫今（13）日在台灣師範大學舉辦「國中學校團隊創新教學成果分享會」，邀請來自台東大武、高雄英明、南投埔里等28所國中分享執行計畫的成果與經驗。
教育部自103年開始推動數位輔助學科閱讀計畫，於大學端設立教學資源中心，以整合數位學習資源，規劃及發展創新數位學習任務或活動設計，研發教學改進策略及方法，提供中小學合作學校運用，並將驗證實施良好的模組推廣到夥伴學校。
在國中階段運用數位科技導入各項學科，以學科文本為主，教導學生閱讀技巧，進而強化對抽象概念的思考與理解，厚實學生自主學習能力。國中教學資源中心由國立臺灣師範大學設立，秉持「以學習者為中心」的理念，提倡將學習主控權還給孩子。
同時於學習活動中適時融入5C關鍵能力的學習活動(溝通協調、團隊合作、複雜問題解決、獨立思辨、創造力)，並活用數位科技，幫助達成有意義化的學習（meaningful learning）。
(中時)
關鍵字：國中創新教學
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