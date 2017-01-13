巴斯光年也罩不住 男攜毒咖啡包遭逮

巴斯光年罩不住，攜毒咖啡包遭逮。（吳江泉翻攝）

警方查獲毒品。（吳江泉翻攝）

有公共危險及毒品刑案記錄的23歲何姓男子與23歲湯姓男子，打算相約至左營區博愛路汽車旅館吸食毒品同嗨，還未享受到飄飄然的快感，就為警方查獲。當時因何男騎乘機車搭載湯男在汽車旅館前逗留，行跡相當可疑，且看到警方神情緊張，警方遂上前盤查，警方當場查獲何男持有玩具總動員巴斯光年之MDMA咖啡包18包(淨重106.6公克)及3級毒品K他命共11包(淨重7.91公克)。

警方將何男及湯男帶返所，警詢時何男表示K他命及毒品咖啡包皆為其所有，湯男則表示不知情。全案將何男依毒品防制條例移送法辦，另湯男採尿送驗飭回。

警方於盤查過程中，於何男機車車箱內發現印有玩具總動員巴斯光年圖案之MDMA咖啡包10包，另在其外套口袋內另起出玩具總動員巴斯光年圖案之MDMA咖啡包8包及以夾鍊袋分裝之K他命共11包，合計持有2級毒品MDMA咖啡包18包。

何男被查獲時坦承持有毒品咖啡包18包及K他命11包，惟否認有販毒的意圖，並供稱該些毒品僅供自己吸食施用。另何男表示毒品是去年12月份向劉姓男子以新台幣1萬4千元購買，打算當日晚上與湯男一同吸食一起嗨，沒想到尚未吸食即被警方查獲。

警方對何男稱毒品僅自己吸食的供詞持保留態度，警方證實在何男手機的通訊軟體裡，找到何男和他人的對話記錄，並發現以咖啡及香菸的圖騰作為交易毒品之代號。警方亦告誡年輕的何男勿再吸毒，希望他能痛改前非，才不致自毀美好前途，警詢後全案依毒品防制例移送法辦。

警方為有效打擊毒品犯罪，將持續加強臨檢轄區汽車旅館、KTV、酒吧等易涉毒犯 場所，展現政府反毒決心，全力創造無毒社會的優質生活環境。

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(中時)