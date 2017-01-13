陽建福加盟獅隊 最快今天出爐
統一獅爭取增菘瑋失敗後，轉向網羅陽建福，今天幾乎就會有結果，領隊蘇泰安表示，一直都有在進行合約上面的確認，希望今天就會有好消息出來。
陽建福前年遭到義大犀牛釋出，去年轉往日本獨立聯盟發展，展現復活氣勢，球季中還飆出147公里速球，再度引起各球團關注，原先富邦積極爭取，獅隊則是在網羅增菘瑋失敗後，開始積極爭取陽建福加盟，最快今天就會有加盟消息產生。
至於是否如外傳的獅隊給陽建福的合約將突破10萬，蘇泰安指出，是有這個可能性，不過目前合約都還在確認洽談當中，期待今天就有消息。
(中時電子報)
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