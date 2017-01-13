甲仙區公所賀新年 邀書法家揮毫贈春聯

年節將至，為讓市民提早感受濃烈的過年氣氛並宏揚傳統書法藝術，甲仙區公所訂於1月18日上午9時至12時，在甲仙和安社區活動中心舉辦「金雞報喜賀新年 揮毫舞墨贈春聯」活動，邀請多位知名書法家現場揮毫，希以優美之文字敬祝大家新春如意，讓甲仙民眾歡喜迎雞年，預計當天免費贈送300幅春聯，送完為止。

(中時)