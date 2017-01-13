歲末換家電 選MIT過好年

許多民眾過年前會選擇更換家電用品，不過，市售家電產品眾多，難以選擇。經濟部指出，有國家掛保證且利於維修的MIT微笑標章家電品牌，可以讓民眾減輕挑選家電產品的困擾。

經濟部工業局推動之「MIT微笑標章」家電產品制度，不僅可保證通過認證產品是「臺灣製造」的，確保產品品質，保障使用安全；同時也引導家電產業邁向研發、品牌、服務、行銷等高附加價值鏈頂層發展；期為消費者提供更加人性化、美觀化、智慧化、節能化的安全產品，營造洋溢「幸福滿滿」的居家舒適、安全生活！

經濟部指出，「MIT微笑標章」家電產品制度有「臺灣製造」及「貨真價實」兩大特色，包括有冷氣機、電冰箱、洗衣機、電風扇、空氣清淨機、除濕機、電鍋、電子鍋等40項品質驗證制度標準。

已取得標章並105年入選MIT金選獎產品為例，如「台灣日立除濕機」，產品講求安全、節能外，更有人性化的貼心設計，一個按鍵就可以輕鬆操作，並具備多重防護裝置讓使用者安心；「櫻花牌Q7583櫻花殺菌烘碗機」為年節主婦首選，廚房裡的最佳戰友，吊掛式烘碗機最大的優點符合人體工學，最重要的殺菌功能更加全面，除臭、除霉功效顯著，還可防塵防蟲，讓人用得安心，也吃得安心；「喜特麗JT-2213AM晶焱玻璃檯面爐」，堅守中價位、高品質，提供消費者性價比高的好產品，亦更推出了叫修一機、附帶檢查三機(瓦斯爐. 熱水器. 排油煙機)服務。

經濟部表示，與需要維修服務時，常遇到配件服務缺貨，修理價格較貴進口家電產品相比較，MIT家電產品以完整服務體系提供完善售後服務，並提供優質價值、性價比高的產品印象，廣獲消費者認同支持。

(工商)