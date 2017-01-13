重度霧霾襲擊華北 陸春運受影響
大陸每年農曆春節前15天及後25天左右，是交通最繁忙的時候。今年不幸地於此時碰到大範圍霧霾襲擾，以16日至17日最嚴重。
據中國天氣網訊，自15日起，大陸華北地區又準備迎來3天的大範圍霾汙染，北京、天津、河北、河南、山東等10省市將先後到影響。
當局預估，15日至17日，華北、黃淮及東北平原地區大氣將呈現靜穩狀態，霾天氣將有所發展並逐漸加重。其中，16日至17日為最強時段，北京、天津、河北中南部、河南中北部、山東中西部、山西南部、陝西關中地區、東北平原等地將先後出現中至重度霾。
由於近地面相對濕度逐漸增大，15日至17日華北中南部、黃淮等地有大霧，夜間至上午部分地區能見度不足200公尺；18日，受弱冷空氣影響，上述地區霾和霧將自北向南逐漸減弱或消散。
氣象專家提醒，不利的氣象條件容易讓污染物堆積，降低能見度，對人體健康和春運交通等將產生負面效應，建議相關部門及民眾提早採取應對措施。
(中時電子報)
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