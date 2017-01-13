連15年辦尾牙 中市國光里湯圓遠近馳名

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國光里連續15年舉辦尾牙吃湯圓、送春聯活動，國光里長陳仁榮（左一）、市議員邱素貞（左二）與民眾同歡。（馬瑞君攝）

南區國光里福正宮土地公廟，連續15年在農曆尾牙舉辦寫春聯、送春聯活動，今天上午盛大舉辦，還準備熱騰騰的平安湯圓，讓里民享用，吸引400餘人參加，大夥兒提早過新年。

市議員邱素貞、國光里長陳仁榮，今天上午到場與民眾閒話家常，提前向民眾拜年，並應民眾要求現場揮毫，寫下吉祥話，祝賀民眾「金雞報喜、大雞大利」。

陳仁榮表示，國光里福正宮土地公廟尾牙請吃湯圓，是當地傳統習俗，已有40年以上歷史；他擔任里長開始舉辦寫春聯、送春聯活動，號召里民走出戶外，增進社區情誼，已經成為里內年度重要活動，每年都吸引許多里民參加，今年已邁入第15年。

今天上午特別邀請4位書法家，包括：謝耀鏄、蕭秀英、沈添福、陳智娥等人現場揮毫。其中80歲的謝耀鏄，出身書香世家，目前擔任國光里第23鄰鄰長，仍然熱心參加寫春聯、送春聯活動，至今已累積10餘年經驗。

謝耀鏄說，不論行書、楷書、草書、隸書等字體，都有民眾索取，其中正楷、行書字體通俗最受歡迎；去年春聯以「金猴迎春、富貴平安」最討喜，今年則以「金雞報喜」、「雞來運轉」較受歡迎。

73歲愛心媽媽孫陳鳳英，每年都來排隊拿春聯、吃湯圓，她說，國光里湯圓遠近馳名，關鍵就在「炒料」，事前準備材料包括：蝦米、冬蝦、香菇、蔥頭、肉燥、豬油、茼蒿、韭菜、芹菜、香菜等，都是愛心媽媽親自採買、洗滌，貨真料實，衛生，一點都不馬虎。

里民黃小姐連續15年都來索取春聯、吃湯圓，她說，她第一次參加福正宮寫春聯、送春聯活動時，正好懷孕，一轉眼，小孩都上國中了，她最懷念國光里的湯圓，很Q、很香，具有古早味，每次都吃上2、3碗，仍意猶未盡，還會繼續參加。

(中時)