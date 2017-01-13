春節返鄉防流感升溫 初二最要小心

我要評比

春節返鄉當心流感，根據疾管署統計，急診類流感患者就診高峰多出現在春節當週，又以初二最高，主因春節返鄉人潮傳染力強，疾管署已做好萬全準備，不會讓去年疫情重演。

去年流感肆虐，春節期間塞爆急診。眼看今年春節假期將近，衛福部昨天與疾管署、醫事司、健保署等單位召開流感防治諮詢會議，就春節期間流感疫情因應整備作業情形進行檢視與討論。

疾管署副署長羅一鈞今天表示，今年流感疫情雖較往年來得早，但相較近期歐、美、日、中國大陸等地疫情升溫，法國更是陷入全境紅色警戒狀態，台灣自去年11月初後，疫情就一路持續持平。

依疾管署往年監視資料，急診類流感病患就診高峰均出現於春節當週，特別是初二最高。

羅一鈞分析，春節期間南來北往的返鄉出遊潮，多落在除夕和初一，這時很多醫院都沒開，加上台灣人習俗不愛在初一跑醫院，才會在初二出現高峰。

羅一鈞說，疾管署已經做好準備，將按例開設流感特別門診，紓解急診人潮，並會密切監控葉克膜、床位等，隨時調度，確保急重症患者就醫權益，不會讓去年疫情重演。

疾管署提醒，民眾南來北往出遊、拜年務必落實手部及呼吸道衛生，有呼吸道症狀時應配戴口罩；如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆更應立即就醫，並依醫師指示服用流感抗病毒藥劑，並在家休養。

春節期間就醫訊息，可透過「全民健保行動快易通APP」、免付費服務專線（0800-030-598）及健保署網站（https://www.nhi.gov.tw/）查詢。1060113

(中央社)