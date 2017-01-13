任天堂Switch 3月3日開賣
日本電玩廠任天堂今天發表全新遊戲機Switch，這款可在家玩或帶著走的新機預訂3月3日發售。任天堂盼藉此扳回先前Wii U銷售不如預期，並與對手索尼（Sony）受歡迎的PS4競爭。
法新社報導，任天堂（Nintendo）這次推出新機，是緊接在涉足手機遊戲市長、去年夏天推出大受好評的「精靈寶可夢 Go」（Pokemon Go）手機遊戲後打鐵趁熱。
任天堂公司表示，Switch擁有包括3DS手持裝置與能感應動作的Wii等早先設備的元素，充滿任天堂的「娛樂DNA」。
在新機發布會之前，大和證券（Daiwa Securities）以「任天堂營收與股價的關鍵轉折點」，形容任天堂今天的發布會。
不過Switch去年10月卻有個不好的開始，當時任天堂公開於Youtube上發表1段3分鐘的新機影片後，因未能讓玩家與分析師留下深刻印象，且發現有諸多疑問，任天堂的股價竟反而下跌。
任天堂公司的股價，在今天發布會前因細節尚未披露，下跌2.24%至2萬4635日圓。任天堂表示，Switch將於3月3日發售，售價為299.99美元（約新台幣9600元）。1060113
(中央社)
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