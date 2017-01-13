議事轉播上看兩千萬次 蘇嘉全提辦演唱會

立法院長蘇嘉全今天說，今年議事轉播收看人次可望突破2000萬人次；為刺激民眾收看，他提議，中秋節前後在議場前舉辦演唱會，由時代力量林昶佐當主唱，其他黨團客串。

蘇嘉全、立法院副院長蔡其昌、時代力量立委林昶佐等人下午出席「國會議事新媒體轉播突破千萬人次新春感謝茶會」，蘇嘉全並與新媒體代表們簽署國會議事轉播合作夥伴意向及合影。

蘇嘉全致詞表示，今年度將議事實況轉播定頻在123、124台，由公廣集團華視負責，新媒體若秉持去年進行轉播，要達到2000萬人次收看國會轉播是非常可能達到的目標，立法院議事實況人民同步收看，台灣應算是全世界最透明的國會。

他說，今年議事有抗爭，但吵架激烈程度有史以來最少且最輕，20年前他當立委，國會每天一小吵、兩天一大吵、3天大幹一場，每個星期都這個樣子，但現在朝野可以非常理性討論法案。

他表示，去年度議事成效是過去十年來效率最好的一年，希望今年度預算審查早點結束，讓大家早點回家過年，經過努力，目前預算刪減提案剩下1700多案，如果要表決，1天200案可能要9天，他希望朝野再協商、有關單位再說明，期盼最短時間內能夠完成總預算審議。

林昶佐致詞談到一個小秘辛，他說，去年新國會一開始，收看國會議事直播的人很少，因為選舉時有選民問是否可以在立法院開演唱會？如果在立法院開演唱會就投票支持。林昶佐一口答應，沒想到選上，選民經常提到這件事。

林昶佐說，他想如果沒人收看議事轉播要向院長提議，他來唱兩首歌會不會吸引歌迷收看，順便兌現選舉承諾，結果收看議事轉播比看演唱會的人還多。蘇嘉全馬上回應說，中秋節前後，在議場前面，立法院四個黨團辦一個演唱會，林昶佐當主唱，其他黨團客串。現場響起一陣掌聲。1060113

(中央社)