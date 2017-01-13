天氣溼冷雲層厚 石門水庫人工增雨

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大陸冷氣團逐漸南下，13日至15日除了有冷空氣的影響，華南也有一波波水氣東移到台灣上空，天氣溼冷；水利署北區水資源局配合氣象，今天在石門水庫進行人工增雨作業。

水利署北區水資源局今天表示，為因應去年12月以來降雨量持續減少情形，北水局今天邀集翡翠水庫管理局、台北市自來水事業處、自來水公司和桃園、石門、新竹水利會、新竹科學工業園區管理局等單位開會研商。

受到水氣東移到台灣上空影響，石門水庫陰雨綿綿，北水局配合氣象，也進行人工增雨作業。

北水局表示，石門水庫水位為240.64公尺，蓄水量1億6500萬噸、蓄水率82.5%，水情尚屬穩定，但依中央氣象局報告，1、2月降雨機率正常偏少，為減輕石門水庫負擔及確保公共給水供水無虞，未來再視水情變化情形檢討調整。

至於一期稻作，北水局表示，仍如期在春節後陸續供灌，但會協調桃園、石門、新竹水利會加強灌溉管理，以發揮有限水量的最大供灌效益。1060113

(中央社)