天氣溼冷雲層厚 石門水庫人工增雨
大陸冷氣團逐漸南下，13日至15日除了有冷空氣的影響，華南也有一波波水氣東移到台灣上空，天氣溼冷；水利署北區水資源局配合氣象，今天在石門水庫進行人工增雨作業。
水利署北區水資源局今天表示，為因應去年12月以來降雨量持續減少情形，北水局今天邀集翡翠水庫管理局、台北市自來水事業處、自來水公司和桃園、石門、新竹水利會、新竹科學工業園區管理局等單位開會研商。
受到水氣東移到台灣上空影響，石門水庫陰雨綿綿，北水局配合氣象，也進行人工增雨作業。
北水局表示，石門水庫水位為240.64公尺，蓄水量1億6500萬噸、蓄水率82.5%，水情尚屬穩定，但依中央氣象局報告，1、2月降雨機率正常偏少，為減輕石門水庫負擔及確保公共給水供水無虞，未來再視水情變化情形檢討調整。
至於一期稻作，北水局表示，仍如期在春節後陸續供灌，但會協調桃園、石門、新竹水利會加強灌溉管理，以發揮有限水量的最大供灌效益。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。