警民合作 詐騙集團年終踢鐵板
一名家住麻豆的婦人日前接獲詐騙集團假冒地檢署來電，指稱其健保卡遭盜用，但婦人越想越不對勁，通報警方，麻豆警分局派出專責打詐小隊，與婦人聯手，成功讓詐騙集團上鉤，派出2名未成年菜鳥車手南下取款，警方藉此一網打盡，昨將2車手移送法辦。
麻豆警方表示，婦人接到詐騙集團佯稱地檢署的電話，指其健保卡遭盜用，恐涉及洗錢及毒品交易，隨後又有自稱是北市員警說檢察官稍後會進行搜索，讓她提供家中財物清冊，以免搜索時被當成犯罪所得，此手法屬詐騙老梗。
所幸，婦人的丈夫有認識警界的朋友，經詢問後，確認該電話果然是詐騙集團的經典手法，婦人趕緊報警，麻豆警方出動專責詐騙偵查小隊，與婦人合作「反詐」詐騙集團。
當詐騙集團再度來電時，婦人原只說「家中有6萬多元現金」，警方趕緊用紙筆提醒她加碼，「多說一些珠寶和值錢的東西」，婦人又說家中還有5條金項鍊、2條鑽石項鍊、金條和金幣等，並跟詐騙集團苦求說珠寶都不是犯罪所得，希望檢察官不要把東西沒收。
詐騙集團聽到金條、金鍊果真上當，以為可以大賺一筆當年終獎金，就指派2名菜鳥車手從台中趕赴台南麻豆取款，殊不知，警方早已守株待兔，成功逮獲2名17歲陳姓車手。2人是國中肄業同學，向警方供稱是第一次出任務，結果慘遭滑鐵盧。
麻豆警分局長王森瑒呼籲，年關將近，詐騙集團想在過年前大撈一票，但警方也不是省油的燈，麻豆分局去年在偵查隊內成立專責打詐小隊，成功逮獲不少詐騙集團車手，民眾如接獲可疑電話，可向警方查證，防止被害，讓詐騙集團進警局過年。
(中時)
關鍵字：詐騙集團
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