建國科大顛覆時尚 為不老族畫彩妝
建國科技大學美容科技研究所利用「時尚造型特論」，投入為不老族畫彩妝，顛覆時尚、年輕就是美的刻板定義，過程中學生得到新的啟發和感動，長者們也宛如被點亮光芒，自己都很驚艷，「我結婚都沒化妝得這麼美」、「兒子、女兒都認不出來啦」。
授課老師丁秀毓過去是凱渥模特兒公司的模特兒也是名模林志玲的師姊，研究歐美時尚，發現了過去都找年輕模特兒，但如今時尚封面也找96歲當廣告代言人了，過去曾協助不老騎士墾丁走秀，發現活化老人健康、活力的一面是很有意義，透過時尚造型課程和社會工作結合。
參與學生有些人是高職的美容美髮老師，也有新娘秘書，化妝品公司的主管，過去都很少為老人化妝，大家決定要向老人彩妝宣戰，於是到學校附近介壽里挨家挨戶拜訪長者，得到介壽里蔡里長協助，找到了一群退休的阿公阿媽，學生每週用專車接她們到教室來當她們的活人模特兒。
這個單元上課已經進入第四周，前來擔任教室模特兒的長輩，最高齡的是92歲的陳志夫，他還要學生幫他打扮得像「老黑狗」，另外還有一群7、80歲的阿媽也互別苗頭。
研究生高才瓔本身也開了彩妝沙龍，她說人都會老，能幫助長者歡欣、喜悅，自己也有種無比幸福的感動，看到模特兒重拾對生活的期待，感到從事的是很有意義的工作。研究生馬嘉伶說，看到郭媽從排刺，到做了早型後將照片臉書分享，年近80歲被猜成50歲，也覺得人生這樣好開心。
建國科大秘書吳卿銅說，兩周前學生拜託幫她們拍定裝照，發現台灣老人越來越多，除了大家吵得沸沸騰騰的長照外，現在醫學發達，人的生命很長，在65歲退休後還有漫長的日子要過，如何讓老人活得有意義，更精彩也是社會要關注的問題，邀請大家來分享樂齡老人彩妝的挑戰。
(中時)
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