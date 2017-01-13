氣囊感應器軟體瑕疵 BMW台灣召修407輛車

BMW總代理汎德公司經與德國原廠確認後，將針對自2012年01月12日至2012年05月25日期間所生產之BMW 5系列Gran Turismo車型(F07)、2012年01月05日至2012年05月22日期間生產之BMW 7系列(F01、F02)車型共計407輛，展開預約回廠免費檢修與改正的活動。

汎德表示，BMW原廠在例行的品質監測中發現，前述受到影響車輛因為空氣囊之感應縱向和橫向加速度的中央感應器軟體瑕疵，當車輛正面或尾部碰撞時，可能會因錯誤評估，而未觸發被動乘客保護系統(前部空氣囊和安全帶緊縮裝置)，恐有影響行車安全之虞。

汎德將請經銷商主動與前述受到影響的車主聯繫以召回檢修車輛。檢修內容為更換改良後之空氣囊中央感應器，其更換作業約需4小時/每輛，並免收任何維修費用。

(工商)