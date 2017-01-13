西螺平靜社區傳槍響 金錢糾紛1人中彈
西螺廣興里平靜社區傳出槍響，廖姓男子不滿同姓前員工經常借錢，時而騷擾，於是持改造手槍談判，口角拉扯時扣扳機，對方右胸中彈送醫，全案依法移送偵辦。
雲林縣警察局西螺分局今天指出，12日下午3時左右，西螺鎮廣興里傳出有人中彈，救護車馳往救援，警方趕到現場，發現廖姓男子右胸中彈，疑似開槍的廖姓男子報案後留在現場，起出改造手槍1支。
警方調查，受傷的廖姓男子是涉嫌開槍的廖姓男子之前僱用的員工，經常借錢，若不借錢常酒後到工地騷擾，還經常嗆說擁有強大火力，雙方嫌隙日深。
警方指出，涉嫌開槍廖姓男子12日午後，決定前往討債，攜帶改造手槍和子彈自保，請人開車載往談判，到達後見面就發生口角，拿出手槍示威，在拉扯中扣下扳機，對方右胸中彈。
警方表示，涉嫌開槍廖姓男子向119報案後，留在現場等救護車，警方在其自小客車起出制式子彈8顆，全案以殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等移送法辦。1060113
(中央社)
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