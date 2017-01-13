高職畢未具醫師資格看診 男10萬交保

高雄市衛生局現場查獲曹姓男子未具醫師資格為民眾看診，涉違反醫師法，全案移送高雄地檢署偵辦，檢方訊後諭令高職畢業的曹男以新台幣10萬元交保。

高雄市衛生局稽查人員會同健保署高屏業務組和警方，前往高雄市前金區一家診所調查，進入診所就發現曹男在診間內對1名民眾問診，診間外有2名女子坐在椅子上候診，另有2名女子吊掛點滴躺臥在床。

稽查人員查出曹男僅有高職畢業，沒有醫師執照即從事醫療行為，並於現場查獲過期藥品，違反藥事法，至於診所其他人員是否涉及違規部分，衛生局持續追查和監控及管理。

高雄地檢署表示，現場扣案電腦、病歷等資料，訊後被告曹男以10萬元交保，全案持續偵辦。1060113

(中央社)