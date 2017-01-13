中埔新進超正女警 貌似韓星具惠善

中埔派出所新科警員沈佩茹貌似韓星具惠善。（余信賢攝）

中埔派出所新科警員沈佩茹貌似韓星具惠善。（余信賢攝）

中埔派出所新科警員沈佩茹貌似韓星具惠善。（余信賢攝）

中埔派出所新科警員沈佩茹貌似韓星具惠善。（余信賢攝）

中埔分局中埔派出所新進警員沈佩茹（77年次）從警3年，沈佩茹外型甜美，在某種程度上貌似韓星具惠善，之前於台北市文山一分局復興派出所服務，專門處理家暴案件，民眾都非常讚賞。

現年29歲的沈珮茹，原就讀虎尾科技大學企管系，101年特考班，受訓一年多。沈佩茹平常就富有正義感，因此在虎尾科大畢業後參加101年特考班畢業後，103年服務分發至台北市警局文山一分局服務，負責處理家暴案件，她也經常參與犯罪預防宣導工作，穿扮玩偶在校園宣導校園安全，獲民眾廣大回響及讚譽有加，因老家在中埔，放假就都會回家，想說有機會也想為家鄉的居民服務，所以才調回來中埔分局，因此請調回家鄉服務，12日是第1天在中埔派出所上班。

沈佩茹熟悉偵辦家庭暴力案件，在處理家庭暴力案件特具同理心，而沈佩茹長相甜美貌似韓國藝人具惠善，許多受暴被害人經過沈姓女警的關懷協助後，均能獲得完善的安慰及扶助。她也經常參與犯罪預防宣導工作，扮演玩偶向學童們宣導校園安全，獲得民眾廣大迴響及讚譽有加。

沈佩茹也是2017年台北市警察局婦幼安全大使之一，北市警局婦幼隊隊長邱子珍表示，沈佩茹是本次12位女性警察之一，會被選上的條件必須要有豐富婦幼案件處理經驗及實力外，外型笑容甜美、外形親切，活潑陽光個性也是婦幼安全大使必備條件之一。

(中時)