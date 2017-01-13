中部春節返鄉 交通撇步和旅遊優惠看這裡
春節返鄉、出遊到處是人潮，交通部公路總局自1月26日起8天實施交通紓導計畫，規畫中部國道雍塞替代道路有臺61線、臺74線及臺3線；臺中及豐原客運推出部分路線85折優惠；清境及麗寶樂園等景點則有接駁班車及套票等好康，提醒民眾善用，節省行旅時間。
交通部公路總局第二區養護工程處等單位13日在中市召開「中區春節連續假期交通疏導」記者會，今年春節連續假期自1月27日起至2月1日，交通疏導計畫期間為1月26日至2月2日共8天。
第二區養護工程處長陳敬明今天在會中表示，中部地區國道雍塞時，可改走臺61線、臺74線及臺3線等替代道路；目前施工路段有臺63線的4K附近，車道縮減；臺8中橫便道的上谷關及德基管制站每日3個時段雙向放行。
臺61線西濱快速公路中市大甲大安路段高架工程，自西濱快速道路與縣道140線路口至大甲溪橋北端間，封閉進行施工，呼籲用路人在春節期間須配合行駛側車道。
客運業者提供多項優惠好康，臺中客運及豐原客運推出「臺北－臺中」、「臺中－新竹」、「豐原－臺北」等3條路線，全票全日85折優惠；南投客運規畫「臺中－高鐵臺中站－埔里－清境」無縫接駁班車服務，搭配聯合套票更優惠；國光客運朝馬站則提供「麗寶Outlet Mall」等免費接駁車服務。此外，高鐵臺中站、中市干城客運站也提供日月潭、溪頭及清境農場等熱門景點優惠套票。
武陵農場櫻花季每年備受矚目，今年櫻花盛開期評估將在2月11日至28日間共18天，實施總量管制每日進場6千人，包括住宿遊客1800人、一日遊遊客4200人；臺7甲線思源啞口到中124線路口間，禁止臨時停車，警方將嚴加取締。
(中時)
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