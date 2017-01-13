日防衛相 考察關島美軍薩德系統
共同社報導，日本防衛相稻田朋美13日上午到訪美屬關島安德森空軍基地，考察美軍最尖端陸基飛彈攔截系統「薩德」（THAAD）。考慮到北韓核武研發，日方認為引進「薩德」可成為自衛隊加強反導能力的措施，將其作為今後的備選項之一。
稻田在考察後對媒體稱，雖然還沒有引進薩德的具體計劃，但會研究作為一個備選項存在哪些可能。
「薩德」與日本航空自衛隊地對空攔截飛彈「愛國者-3」（PAC-3）相比，可在更高空進行攔截，覆蓋範圍更廣。有觀點指出，若能實現引進，日本的攔截體系將更加充實。不過，被指高達數千億日元的費用是一大難題。
稻田還巡迴考察了B-1戰略轟炸機和自衛隊將引進的「全球鷹」無人偵察機。有關駐沖繩美國海軍陸戰隊移師關島的計畫，她確認了海軍陸戰隊使用的設施及港灣的建設情況等。
目前日本反導系統由二階段構成：海上自衛隊神盾艦搭載海基攔截導彈「標準-3」（SM-3）在100公里以上高度的大氣層外實施攔截；若未能成功，則由「愛國者-3」進一步實施攔截。
(旺報)
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