警民合力 逮捕持槍通緝犯

警民合力逮捕持有槍械通緝犯。（吳江泉翻攝）

警起出槍枝。（吳江泉翻攝）

高市警苓雅分局凱旋路派出所員警接獲報案，建國一路有可疑人事，線上巡邏警網凱旋所所長吳銘雄與員警吳宏仁立即前往，於轄內建國一路211號前見一部自小客形跡可疑，遂上前盤查，沒想到該部自小客駕駛見警方攔查，並無停駛，反而急踩油門衝撞警方逃逸，吳所長與吳員身體多處擦傷，警力也趕緊到現場支援，並調閱現場監視器畫面，循線追查至小港區沿海一路57號前。

警方到場後，立即鎖定23歲張姓男子，他看到警方後，拔腿狂奔，警方立即運用優勢警力，後包圍張嫌將其壓制逮捕。經查張嫌為台灣高雄地方法院檢察署所發布的毒品通緝犯，並有多項槍砲及毒品前科，在警方搜索後，又在嫌犯家中找到改造槍枝及毒品，張嫌犯稱因自己通緝中，且車上還有槍械，看到警方要上前盤查時心虛欲逃逸，所以，急踩油門正面衝撞，導致警方掛彩，張嫌最後被警方優勢警力壓制逮捕，狼狽落網，全案依妨礙公務、殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送臺灣高雄地方法院檢察署偵辦。

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(中時)