古廟3神尊失竊 信徒問籤回「玩14天就回來」

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三尊三官大帝神像被警方尋回，寺院內的僧尼前來領回。（程炳璋攝）

找回200餘年古董神像，五分局偵查隊長郭乃榮（右）親自捧著神明恭送回佛堂。（程炳璋攝）

台南市定三級古廟西華堂內的三尊三官大帝去年12月30日中午遭竊，三尊古物神明有200餘年歷史，警方成立專案偵辦，信徒擲筊問事，神明笑回「我出去玩個14天就回來」，警方果然13日逮獲曾姓、邱姓竊嫌，兩人將贓物以7000元代價賣給蔡姓古物商，警方將曾姓、邱姓兩嫌以竊盜罪函送，蔡姓嫌犯以贓物罪移送台南地檢署偵辦。

西華堂原屬道教齋堂，建於清乾隆年間，屬市定三級古蹟，數年前由佛教接管，正殿改奉三寶佛，原來供奉的三尊天官、地官、水官的三官大帝神像，改放後殿，據佛堂的僧尼表示，這三尊神明擁有200餘年歷史。

28歲的邱姓嫌犯專偷古物，他得知西華堂內數百年古董的三官大帝被閒置，去年12月30日中午與曾姓嫌犯偷偷入內竊走神明，以7000元賤賣給蔡姓古物商。

舉頭三尺有神明，邱嫌食髓知味，再到中西區中正路的五瘟宮竊走虎爺，這次行跡曝光被發現，他擔心神明責怪、警方追捕，主動將虎爺「寄」回廟內，此舉成為警光破案線索，將他逮捕。

西華堂古董遭竊，北區警方根據監視器影像，發現竊賊與中西區破獲的邱姓嫌犯為同一人，北區與中西區警方合作，13日再將邱嫌、曾嫌與蔡嫌三人擒拿到案。

西華堂的僧尼到場指認佛像，道出神明失竊這段時間信徒跑到大廟問事，三官大帝笑回「我出去玩個14天就回家了」，計算日子，果然警方正好第15天破案。

中西區警方破古董案甚為拿手，3年前的1月份才偵破總價值上億元的「西佛國」古董竊案，這次又破獲「西華堂」古董竊案，警方笑稱竊賊不識貨，200餘年古董7000元脫手，給古物商大賺一筆的機會。

(中時)