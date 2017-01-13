美候任防長馬蒂斯：亞太軍事部署繼續維持

共同社13日報導，將出任美國國防部長的前美國中央司令部司令詹姆斯･馬蒂斯12日（當地時間）在參議院軍事委員會的提名聽證會上稱「亞太地區仍是優先課題，將維持美軍在前方的軍力部署」。

關於川普在選舉中要求日韓兩國承擔更多美軍駐留經費一事，馬蒂斯稱，歷屆政府一貫要求同盟國在軍事上承受相應負擔，將通過談判找出一致之處。不過，日方並未改變「已充分負擔」的姿態，兩國或將出現摩擦。日本官房長官菅義偉13日就此表示，「日美之間實現了恰當的負擔」。

關於北韓宣稱洲際彈道飛彈（ICBM）發射試驗已進入最後階段，馬蒂斯強調，正在嚴肅對待。為加以遏制，將與國務院一起研究應對北韓的方針。

馬蒂斯並就在南海與中國的對抗措施表示，必須與國務院及負責對外製裁措施的財政部一同提煉政策。美國要擺出強硬立場，就必須維持強大的軍事力量。

對於川普展現出和諧應對姿態的俄羅斯，馬蒂斯指出，美國正嚴重關切俄方，俄羅斯總統普丁試圖破壞北大西洋公約組織（NATO）

(旺報)