劉樂妍這點特殊 陳沂尊重「非因人民幣改口」

陳沂覺得劉樂妍始終自認是「滯台中國人」。（圖／中時資料照片）

陳沂在臉書挺劉樂妍。（圖／取自陳沂臉書）

前女F4成員劉樂妍先前發表「遼寧艦護台論」，引發兩岸網友討論，常在臉書發表個人意見的主持人陳沂剛剛則罕見開口挺劉樂妍，主因是她知道劉樂妍的國家認同從一開始就自認是「滯台中國人」，「她不會讓我感到噁心的點是，她不是為了人民幣改口說自己是中國人」，稱讚劉樂妍始終如一。

劉樂妍昨在社群網站說：「我實在不懂，就算遼寧號開來台灣海峽又怎樣？它喜歡逛逛看風景就讓它看吶」、「他們怎麼可能會有什麼動作呀，兩岸是一家人啊」，引發部分網友抨擊，大陸官媒《環球網》則評她的發言「成為一股『清流』」，除了獲得矚目，還讓台緊繃神經多了些調侃。

稍早陳沂在臉書轉發相關新聞，直言：「不是我要幫劉樂妍說話。因為我認識劉樂妍，我知道她的思想一直都是『我是滯台中國人』，她之前還進行了一連串的中國尋根之旅。」若用是中國人的國家認同來說，她說的沒錯，陳沂更強調：「她不會讓我感到噁心的點是，她不是為了人民幣改口說自己是中國人，而是她一直都覺得自己是，尊重她的國家認同啊！」

(中時電子報)