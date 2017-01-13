歌劇院租直銷商 陳學聖：侮辱表演藝術

國民黨立委陳學聖今天表示，做為國家最高表演殿堂之一的台中國家歌劇院，發生商業公司租借使用作為產品發表會的場地，對於表演藝術工作者來說，「這是一種最直接的侮辱」。

台中歌劇院日前發生直銷商在大劇院舉行新品大會，廠商在臉書上打卡分享，還有會員直播。

陳學聖今天透過新聞稿表示，做為國家最高表演殿堂之一的台中國家歌劇院，日前發生商業公司租借使用作為產品發表會的場地，作為一個場館的營運者來說，想辦法增加場館的營運收入是一個基本的想法，但是對於表演藝術工作者來說，這是一種最直接的侮辱。

陳學聖指出，國外在展演場館的建設數量，不論是大型、中型、小型的場地，皆遠遠高於台灣，因此不容易發生表演團體搶場地搶破頭的窘境，因此對於台灣的團體來說，場地檔期已經難申請，而且場地費用還不便宜，因此當神聖的表演殿堂被商業公司輕易的申請拿下辦活動，藝術界之譁然可想而知是如何的巨大。

他表示，文化部與台中歌劇院對於這次事件，顯然比較想消極帶過，但是對於藝術人來說，有一就會有二，當一個國家表演場館開先例讓商業公司辦理活動，是否未來國家兩廳院、衛武營也可依循此先例開放讓商業公司租借辦理類似活動？那當初國家建設藝文場館的初衷是否已經喪失？

陳學聖說，既然如此，未來國家三場館就乾脆仿效美國，政府補助經費降至10％，剩餘90％經費皆由場館自負盈虧，相信在此前提之下，藝文界反彈的聲浪也會降低不少。1060113

(中央社)