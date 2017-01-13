歌劇院租直銷商 陳學聖：侮辱表演藝術
國民黨立委陳學聖今天表示，做為國家最高表演殿堂之一的台中國家歌劇院，發生商業公司租借使用作為產品發表會的場地，對於表演藝術工作者來說，「這是一種最直接的侮辱」。
台中歌劇院日前發生直銷商在大劇院舉行新品大會，廠商在臉書上打卡分享，還有會員直播。
陳學聖今天透過新聞稿表示，做為國家最高表演殿堂之一的台中國家歌劇院，日前發生商業公司租借使用作為產品發表會的場地，作為一個場館的營運者來說，想辦法增加場館的營運收入是一個基本的想法，但是對於表演藝術工作者來說，這是一種最直接的侮辱。
陳學聖指出，國外在展演場館的建設數量，不論是大型、中型、小型的場地，皆遠遠高於台灣，因此不容易發生表演團體搶場地搶破頭的窘境，因此對於台灣的團體來說，場地檔期已經難申請，而且場地費用還不便宜，因此當神聖的表演殿堂被商業公司輕易的申請拿下辦活動，藝術界之譁然可想而知是如何的巨大。
他表示，文化部與台中歌劇院對於這次事件，顯然比較想消極帶過，但是對於藝術人來說，有一就會有二，當一個國家表演場館開先例讓商業公司辦理活動，是否未來國家兩廳院、衛武營也可依循此先例開放讓商業公司租借辦理類似活動？那當初國家建設藝文場館的初衷是否已經喪失？
陳學聖說，既然如此，未來國家三場館就乾脆仿效美國，政府補助經費降至10％，剩餘90％經費皆由場館自負盈虧，相信在此前提之下，藝文界反彈的聲浪也會降低不少。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。