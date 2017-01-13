「撩落去」 勸募愛心 法官當歌手獻愛心

邱忠義法官。(林偉信攝)

曾將八里雙屍命案凶手謝依涵判處死刑的高院法官邱忠義，今日化身歌手，在高院首次舉辦的伊甸愛心勸募現場獻唱；另一名拿著吉他自彈自唱的是最高法院法官王國棟，他上月將殺妻女凶手判死定讞，這2名法官登台演出，炒熱這場寒冬送愛心的活動。此外，司法院院長許宗力及副院長蔡烱燉也到場，並捐出自己的收藏品拍賣，所得金額也全數捐出去給伊旬基金會。

(中時)