紫爆過敏患者增多 醫師分享防護之道

醫檢師們以行動劇表達空污防護的重要性，一有氣喘過敏症狀要看醫師作正 確的治療。（吳敏菁攝）

醫檢師們以行動劇表達空污防護的重要性，一有氣喘過敏症狀要看醫師作正 確的治療。（吳敏菁攝）

中彰投空氣一再紫爆，各大醫療院所氣喘與過敏的病患數持續增加，彰化秀傳醫院過敏科主任楊樹文13日舉辦居家環境防護講座，讓有過敏及氣喘的民眾更了解空汙及PM2.5對身體健康的影響，進而懂得防範與改善。

彰化秀傳紀念醫院過敏科主任楊樹文表示，食安有問題，可以拒絕，但存在環境中的空氣，卻不能拒絕呼吸。吸入汙染空氣，可能留在人體內進而進入心肺無法釋出，PM2.5細懸浮微粒僅有髮絲直徑1/28，進入人體血管中隨著血液循環全身，穿透肺泡引發過敏及氣喘，長期下來則會降低肺功能、增加慢性支氣管炎和肺癌的風險。

楊樹文醫師說，氣喘、過敏的患者最近幾週門診約增加3至4成，以老年人、小孩居多，如須出門，記得檢查PM2.5指數，可配合戴醫療用口罩，活性碳口罩，如果覺得不舒服，應該要減少戶外活動，盡量不要逗留戶外。

其實，居家環境的空氣也攸關家人的健康，嬰幼兒跟老人是高危險群，這兩者待在家的時間比其他人還要長，為了給家人呼吸新鮮空氣，建議可以選用有抗敏級HEPA的空氣清淨機，改善環境品質。但空氣清淨機是輔助，而非治療，如有症狀加劇，民眾還是要就醫治療。

另外，房子裝潢建議使用無毒建材，減少吸入甲醛的機會；從屋外回到家要更換掉衣服，同時避免在室內抽菸，尤其在家炒菜時要保持通風，避免油煙滯留室內。最後提醒，需定期更換、被單、沙發布、窗簾等，都是減少居家過敏原的方式。

今天適逢醫檢師節前夕，一群醫檢師們也準備豐富的慶祝節目，在講座開場前先秀歌舞表演，他們改編「家後」的歌詞，強調空氣品質差時，過敏、氣喘患者外出更要戴口罩保護自己，有症狀就醫時，醫檢師們會親切服務作抽血等檢驗工作，好讓醫師根據檢驗報告作正確的治療；他們熱情的表演為講座掀起精彩的序幕。

(中時)