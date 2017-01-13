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南屯區楓樹東街雨水下水道完工，改善易淹水情形！（陳世宗翻攝）

施工團隊除克服現地管線等工程障礙外，並定期灑水減緩工程對地方交通及環境的衝擊！（陳世宗翻攝）

為解決南屯區楓樹里楓樹東街一帶易淹水問題，台中市政府水利局辦理「南屯區楓樹東街雨水下水道工程」，去年9月開工，同年12月完工。水利局感謝地方居民配合，讓工程在3個月內迅速完成，改善鄰近道路易淹水情形。

水利局長周廷彰說，去年該局編列1065萬元，新建楓樹東街雨水下水道工程，埋設全長340公尺、內徑1.35公尺的下水道管涵，工程去年9月開工，12月已完工；此外，該路段正一併進行路面刨封工程，讓路面更加平整。

周廷彰強調，施工團隊除克服現地管線等工程障礙外，也增設義交指揮，並定期灑水，減緩工程對地方交通及環境的衝擊，感謝市民體諒施工期間的不便，工程完工後，將可有效改善易淹水問題，提升防洪機制。

(中時)