新春除舊佈新 故宮國寶招好運

「2017花樣故宮桌曆」，每月精選國寶文物。(時藝多媒體提供)

才剛邁入2017年，農曆春節緊接而來，趁著過年前除舊佈新，讓家裡煥然一新吧。故宮國寶衍生文創商品提供多款居家佈置選擇，不僅為家裡增添典雅氣氛，更富含吉祥祝福，輕鬆為家裡準備一年的好運氣。此外，故宮附設博物館商店於1/21及1/22下午2點，舉辦財神爺發送「一元復始祈福卡」活動，為參與的民眾傳遞新年好運。

※除舊佈新 藝術走進日常※

國立故宮博物院南部院區院藏印度手工繪染《生命之樹紋繪染掛飾》，作品寓意傳達生命的豐富與繁榮景象，新年懸掛「生命之樹門簾」為家裡增添熱鬧氛圍，更將美好祝福隨時懸掛在家中。利用配件佈置居家，也有畫龍點睛的效果，「牡丹圖靠墊套」取材自清朝宮廷畫師-郎世寧「仙萼長春冊」畫牡丹一圖，花朵迎風搖曳，色彩至為艷麗，不僅迎春更有榮華富貴之意。

「生命之樹門簾」、「歲朝麗景手工貼畫框」及「錦春圖枕套」點綴居家典雅氣氛。(時藝多媒體提供)

精緻且帶有立體感的框畫，佈置牆面更顯秀麗典雅。「歲朝麗景手工貼畫框」畫中盆景將數種花株移於瓷盆之中，石寓意壽，加上天竺、水仙，為「天仙拱壽」，旁邊搭百合、柿子、靈芝、蘋果，另有「百事如意」、「平安如意」等多種吉祥寓意。「錦春圖純金箔雕刻畫」為郎世寧所繪山澗溪流，兩隻錦雞棲立湖石上，石旁雜卉、綠竹、靈芝叢生，寓意「春光似錦」的吉語，超細薄的金箔片，經過特殊處理的畫面仿若立體般閃爍及貴氣逼人，為居家增添金碧光輝。

※香氛+科技 質感大提升※

利用味道改變家中氣氛，以香氛營造也別有情調。故宮「富春山居薰香爐組」，衍生自山水畫第一神品《富春山居圖》，點起薰香彷彿與黃公望徜徉山水間，忘記世間俗事。「青花USB式香薰瓶」，透過精緻陶瓷鏤空工藝，呈現幻彩變光效果，USB介面搭配現代科技產品使用，薰香功能與光韻裝飾效果兼具，瓶身青花番蓮紋飾寄寓福壽延綿、繁榮吉祥，將傳統詩意延伸至日常生活中。

「青花USB式香薰瓶」。(時藝多媒體提供)

2017花樣故宮桌曆每月精選典藏文物圖像，欣賞不同故宮國寶文物之美。故宮桌曆更結合手機APP，透過明 成化〈鬥彩雞缸杯〉為題材創造出「天雞哥」卡通角色，每個月透過APP帶領大家認識故宮經典文物，以科技角度認識故宮多姿多彩的器物之美。花樣故宮桌曆現正促銷中，至106年2月28日，請民眾把握機會！

※財神爺駕到 故宮限量好運卡大放送※

喜逢新春迎財神，故宮附設博物館商店於1/21及1/22下午2點，舉辦財神爺發送「一元復始祈福卡」活動。1/27(除夕)至2/1(初五)期間，於故宮商店消費滿額兩千元，民眾也能將祈福卡帶回家。新春試手氣，可至故宮精品網路商城，購買新年專區任一商品，就能進行翻牌抽紅包遊戲，有機會抽中「封條行李束帶」及「朕知道了公仔印章」等故宮熱門文創商品。

以明 成化〈鬥彩雞缸杯〉發想出的「天雞哥」另類貼圖十分逗趣。(時藝多媒體提供)

活動及商品詳情可上「故宮精品網路商城」查詢，或洽：02-28836887。

(中時電子報)