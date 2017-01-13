陳副總統：要領得久領得到 須年金改革

副總統陳建仁今天說，為讓已退休世代領很久，年輕世代領得到，年金制度一定要改變，會努力盡可能拉近公私校老師退休所得。

民國106年全國大專校院校長會議在高雄市舉行，邀請全國158所公私立大專校院（含軍警校院）校長參與，陳副總統下午參加會議，並與大學校長對談。

逢甲大學校長李秉乾表示，現在有兩件事亟待轉型正義，私校學費是公校兩倍，補助卻遠低於公校補助，但公私校學生畢業後同為社會貢獻，政府應給予私校學費差額補助；公私校都肩負教育重任，私校教職員退休後所得替代率僅約3成，很難吸引好人才，希望所得替代率能達到總統府國家年金改革委員會設定標準，別讓私校教職員變年金改革孤兒。

陳副總統說，年金改革議題，他責無旁貸。私校教職員所得替代率偏低問題，會邀學校、教師與政府談，希望讓公私立大學教師退休所得替代率越來越接近；公校大學教授可能受年金改革影響，每當午夜夢迴想起這件事，他也覺得很難過。

陳副總統表示，過去在高經濟成長率、高薪資成長率時代制訂的年金制度，投資新台幣1元，30年後可增加6.4萬元，但現在投資1元，只能賺1.4萬元，20年前制度現看來不合理；年金改革目標就是希望已退休的年老世代可領很久，基金不破產，年輕世代領得到，年金制度一定要改變。1060113

(中央社)