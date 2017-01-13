高教技職補助差距 台科大盼逐年拉平
台科大校長廖慶榮今天表示，台灣的技職體系很有特色，但長久以來技職學生獲得的政府補助，只有一般大學的2/3，希望逐年拉平技職和高教經費。
106年全國大專校院校長會議今天在高雄舉行，邀請全國158所公私立大專校院（含軍警校院）校長參與，副總統陳建仁下午也參加會議，並與大學校長對談。
台灣科技大學校長廖慶榮指出，台灣的技職體系很有特色，今天在座校長超過一半來自技職，但長久以來技職學生獲得的政府補助，只有一般大學的2/3。總統蔡英文曾說「希望技職教育成為主流發展」，但短期內很難做到，以台灣現況來看，發展雙主流是可行方向，但一定要將技職和高教的年度經費拉平，希望能有時間表來逐步拉平。
陳副總統表示，蔡總統很重視技職教育，校長提出的雙主流是很好的建議也希望大專校院教育能讓每個年輕人有一技之長，並瞭解社會責任和生涯規劃，而政府教育經費適當分配就很重要，政府會關心此議題，並請教育部研議。
談到台灣的技職，陳副總統也提到，很多南向國家的國會議員都喜歡把孩子送到台灣念技職，透過產學合作計畫、業師訓練等，讓南向國家的年輕人得到很好的培育，如果說南向政策很重要，台灣也更需要好的技職教育。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。