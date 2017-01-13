高教技職補助差距 台科大盼逐年拉平

台科大校長廖慶榮今天表示，台灣的技職體系很有特色，但長久以來技職學生獲得的政府補助，只有一般大學的2/3，希望逐年拉平技職和高教經費。

106年全國大專校院校長會議今天在高雄舉行，邀請全國158所公私立大專校院（含軍警校院）校長參與，副總統陳建仁下午也參加會議，並與大學校長對談。

台灣科技大學校長廖慶榮指出，台灣的技職體系很有特色，今天在座校長超過一半來自技職，但長久以來技職學生獲得的政府補助，只有一般大學的2/3。總統蔡英文曾說「希望技職教育成為主流發展」，但短期內很難做到，以台灣現況來看，發展雙主流是可行方向，但一定要將技職和高教的年度經費拉平，希望能有時間表來逐步拉平。

陳副總統表示，蔡總統很重視技職教育，校長提出的雙主流是很好的建議也希望大專校院教育能讓每個年輕人有一技之長，並瞭解社會責任和生涯規劃，而政府教育經費適當分配就很重要，政府會關心此議題，並請教育部研議。

談到台灣的技職，陳副總統也提到，很多南向國家的國會議員都喜歡把孩子送到台灣念技職，透過產學合作計畫、業師訓練等，讓南向國家的年輕人得到很好的培育，如果說南向政策很重要，台灣也更需要好的技職教育。1060113

(中央社)