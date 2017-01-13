幫派假借陳抗鬧事 警政署大掃黑

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警政署今天說，有幫派動員小弟假借參與公共議題陳抗，涉嫌鬧事還毆打來台旅客，警方規劃全國大掃黑，檢肅首惡「治平專案」6人、掃蕩幫派處所164處，包含四海幫、竹聯幫等。

警政署刑事局表示，近期不斷發生幫派隱身或以人民團體為包裝，動員幫眾假借參與公共議題陳抗，還刻意滋擾合法集會與公聽會。

警政署說，經營地下職業賭場多為幫派重要經濟來源，為打擊黑道幫派，結合全國14個縣市同步查緝賭博專案行動，實施「三打掃黑」策略。

至目前為止，警政署出動全國警力逾6470人次，檢肅到案犯罪集團首惡「治平專案目標」6人、掃蕩幫派經查活動場所164處，違反各類刑案幫派犯嫌108人。

警方說，四海幫海巨堂陳姓堂主與竹聯幫弘仁會等幫派分子密切往來外，平時恃幫派勢力到處鬧事，1月6日更率眾至桃園機場參與抗議香港議員，還在員警面前刻意打人。

警方表示，竹聯幫豹堂台中分會陳姓分會長，覬覦台中區烏日高鐵站計程車司機每月所繳月費暴利，帶領旗下成員以交通公司名義，強行霸佔烏日高鐵站7號出口的公有免費巡迴排班計程車招呼站。

警方說，陳男還要求司機若要在此排班載客，便需按月繳交新台幣2000多元「車隊費」及「排班費」，若不按時繳交者，小弟就會出面持槍威脅恐嚇。

至於查緝賭博部分，警方表示，專案行動動員全國各警察機關強力出擊，期間共計出勤警力5889名，掃蕩處所1098處，查獲網路賭博61件106人，運動簽賭46件50人，六合彩簽賭567件692人，職業賭場86件513人，其他賭博25件79人。

警政署說，持續以貫徹掃黑三打策略，針對「幫派分子」、「犯罪的幫派分子」、「囂張犯罪的黑道分子」強力檢肅偵辦。

警政署表示，除會持續進行掃黑行動外，也會針對「組織犯罪防制條例部分條文修正草案」，全力研處加入防制黑道幫派相關條款，並推展跨部會、跨機關及跨領域防制黑幫犯罪合作工作，以維持社會治安。1060113

(中央社)