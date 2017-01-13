烏來首任女警所長張惠慈 人稱烏來一姐

我要評比

烏來首位分駐所所長張惠慈9日到任，12日帶班取締酒駕勤務就逮獲通緝犯。當地人士都私下稱呼張惠慈是「烏來一姐」。

新北市新店警分局指出，張惠慈9日到任，是烏來分駐所首任的女所長，也是烏來區警察最高階人員，烏來地方人士私下稱她是烏來一姐。

張惠慈12日晚間8時帶班取締酒後駕車勤務，因為山區雨勢過大，變更為區域巡邏勤務。他們晚間10時許行經烏來區瀑布路1號前，發現黃姓民眾形跡可疑，上前盤查，發現黃男是北檢11日發布的通緝犯，便將他帶回偵辦移送。

新店分局表示，張惠慈是台大國家發展研究所碩士，73年次，民國101年考上三等警察特考，102年10月分發永和分局擔任巡官。103年7月，她調任交通警察大隊分隊長，105年3月調任海山分隊分隊長。

新店分局說，張惠慈從警經歷4年餘，這次擔任烏來分駐所所長就有讓人耳目一新表現，也讓烏來地方人士對她刮目相看。1060113

(中央社)