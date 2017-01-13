日媒：鴻海夏普考慮在美設面板廠

我要評比

鴻海投資的夏普（Sharp）傳出布局美國有新進展。日媒報導，鴻海夏普考慮在美國投資設立液晶面板廠。

日本經濟新聞引述夏普高層報導，對於在美國投資設廠的計畫，夏普正在考量中。

報導指出，夏普考量在美國設立液晶面板廠，主要是呼應美國總統當選人川普（Donald Trump）倡議「製造業回美國」的訴求，考量規劃在具有龐大家電市場規模的美國設立液晶面板廠。

去年12月初，日本軟體銀行（SoftBank Group）社長孫正義在紐約曼哈頓川普大廈會面川普，孫正義在接受採訪時秀出相關文件，文件中顯示，鴻海集團計畫在美國擴大投資，未來4年規劃在美國投資70億美元，創造5萬個工作機會。此內容曝光後，引發外界高度關注。

鴻海集團總裁郭台銘在去年12月底回應媒體詢問富士康是否有意撤出中國大陸回應表示，他在中國大陸的富士康科技集團不會走，會留在大陸。

郭台銘投資的(土界)顯示器株式會社（SDP），去年12月底與中國大陸廣東省廣州市政府簽署協定，在廣州增城投資人民幣610億元（約合新台幣2800億元），興建10.5代顯示器全生態產業園區。1060113

(中央社)