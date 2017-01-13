新北警局發現骨骸 原來是記者放的

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媒體報導，新北市警察局發現骨骸，引發關注。後來查出是蘋果日報2014年處理八里區公所弊案時取出檢驗的骨骸，新北市警局下午舉辦法會，移靈到民間殯儀館暫放。

報導指出，蘋果日報記者11日在新北市警察局記者室木櫃內，看到一個運動背包，打開後發現內部放有10個深咖啡色的小麻袋，裡面竟然是骨骸，記者紛紛關門閃避。

檢警追查骨骸為何出現在記者室。查證發現是2014年蘋果日報踢爆八里區公所弊案時，記者取出檢驗的骨骸，因檢驗後疏忽，才放置在此處。

新北市警局今天下午請道士、法師到記者室進行超渡法會，新北市警局副局長陳永利也主動持香向亡靈祭拜，並擲筊獲得「聖杯」，移靈至板橋一間民間殯儀館暫時寄放。1060113

(中央社)