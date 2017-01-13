誤報警局遭惡意放骨骸 蘋果日報致歉

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新北市警局傳出遭人惡意放置無主骨骸，引發爭議。經查發現是2014年蘋果日報記者取出檢驗，非遭人惡意放置，蘋果日報今天向新北市警局與相關當事人致歉。

新北市政府警察局記者室置物櫃傳出遭人放置無主骨骸，蘋果日報記者11日整理環境時，打開置物櫃內久未有人領取的背包，發現有10包無主骨骸，報導指新北市警局被惡意放置骨骸。

經查證是2014年檢調查出不肖包商將豬骨混充人骨大賺黑心錢案件，一名蘋果日報記者取出10包骨骸送去化驗，最後放在警局記者室置物櫃暫放，要再看時辰重新入塔，後因該名記者調線而遺忘此事，直到被另名蘋果日報記者打開包包才發現。

蘋果日報中午發布致歉報導，解釋整起事件始末，並向新北市警局與相關當事人致歉。1060113

(中央社)