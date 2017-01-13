被冠反服貿 陳玉勳：無妄之災回歸電影
導演陳玉勳新片「健忘村」今天舉辦媒體試片，會後接受記者訪問談到先前遭陸媒冠上「反服貿導演」時說，「是有一點無妄之災，但還是心存善念，希望電影回到電影」。
耗資新台幣3億多元拍攝的「健忘村」，26日將在台灣、中國同步上映，後續越南也會上映，今天上午搶先在台灣舉辦媒體試片，會後導演陳玉勳、監製李烈、葉如芬也接受媒體訪問。
談到先前被陸媒冠上「反服貿導演」，陳玉勳淡淡地說，「當然是有一點無妄之災，但還好啦，覺得大家還是心存善念，電影回到電影」；李烈也說，「希望用作品讓大家看到我們很努力」。
「健忘村」全片在台取景拍攝，包括新竹、高雄、屏東、南投，尤其還在恆春滿州鄉搭建村莊，可惜這些場景在拍攝完全都拆除，只剩下服裝、道具現在於台南林百貨展示。
耗資3億多元，對於票房的期望？李烈、葉如芬說，「現在還不敢想這些」，尤其票房無法預估，但藉由「健忘村」，希望可以證明台灣是可以做到高品質、高水準的作品，「這部不是取巧的片子」，有別一般春節電影。
「健忘村」21日搶先全球在高雄首映，26日在全台上映。1060113
(中央社)
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