好萊塢男女同工不同酬 娜塔莉波曼開砲

奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）痛批好萊塢男女演員片酬歧視，比一般行業還要「瘋狂」的一番話，成為這個電影頒獎季節的熱門話題。

路透社報導，娜塔莉波曼接受「美麗佳人」（Marie Claire）雜誌訪問時透露，在2011年的浪漫喜劇電影「飯飯之交」（No Strings Attached）中，她的片酬只有同戲男主角艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）的1/3。

她對雜誌表示：「在大多數的行業中，女性同業的報酬約男性的80%，」「在好萊塢，我們只拿到30%。」

現年35歲，以「黑天鵝」（Black Swan）拿下2011年奧斯卡影后，並在即將上映的傳記電影中飾演前美國第一夫人賈桂琳‧甘迺迪（Jacqueline Kennedy）的娜塔莉波曼指稱，好萊塢男女片酬落差根本是「瘋狂」。

美國廣播公司新聞網（ABC News）網站引用美麗佳人的訪問內容指出，娜塔莉波曼說：「我應該更憤怒的，」「我的意思是說，我們賺很多，所以很難去抱怨什麼，但這差異如此懸殊實在很瘋狂。」

雖然被娜塔莉波曼拿來對照，艾希頓庫奇表示，他為娜塔莉波曼把好萊塢片酬性別落差說出來「感到驕傲」。

娜塔莉波曼受訪的文章在網路刊出後，他立即推文展現對她的支持，寫道：「真的為娜塔莉與所有為報酬性別差異站出來的女性感到驕傲！」並分享娜塔莉波曼那篇文章的連結。（譯者：中央社許湘欣）1060113

(中央社)