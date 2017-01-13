漁船避日公務船 藍批離譜綠盼擱置爭議

國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天針對農委會告知漁民避開日本公務船表示，非常離譜，政府須拿出嚴正態度。民進黨立委蔡適應說，雙方應暫時擱置爭議，不要有驅趕的動作。

國民黨立委質疑沖之鳥水域應是公海，農委會卻告知漁船看到日方公務船要避開。農委會漁業署署長陳添壽昨天說，海巡署巡護船正在補給整備，預計今天出發護漁，考量漁船的安危才先做呼籲。

對此，國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天表示，漁業署通知漁民要避開日本公務船及沖之鳥相關海域，這讓漁民感覺日本公務船好像是皇帝，台灣漁民在公海上還要迴避，這非常離譜，且海巡署直到昨天下午才派艦前往，難免也給漁民感覺慢半拍。

江啟臣指出，只要是台灣漁民在公海上捕魚，任何國家的公務船無權緝捕或扣押台灣船隻，台灣漁民也不應受到威嚇，政府必須拿出嚴正態度，透過外交途徑表達立場，以及實際動作保護漁民。

他說，台灣漁民在公海上捕魚有錯嗎？面對日本的公務船就一定要迴避，這讓漁民困惑不解，甚至覺得政府沒有積極作為保護。

蔡適應說，目前正在進行台日漁權談判，應該儘速談完雙方爭議的部分，在雙方還有爭議時，應該暫時擱置爭議，不要有驅趕的動作，畢竟驅趕對日本沒有好處，也會再引發爭議。

立法院經濟委員會召委、民進黨立委管碧玲說，在沖之鳥海域，每個國家都有默契，每年會有幾次動作，對方在做動作時稍事迴避，過去一直以來都是默契，不是現在才有。

她說，單看這次或許會覺得矮化，但長期來看，其實是各國的默契，也是過去到現在的常態。1060113

(中央社)