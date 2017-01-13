阿公阿嬤3C交流 閱讀尾牙樂開懷
新北市立圖書館新莊西盛分館樂齡課程今天為銀髮長者舉辦「閱讀尾牙」，阿公、阿嬤學著下載手機應用軟體，拍出美美的自拍照，讓手機變身KTV，K歌歡唱，開心的3C交流。
西盛分館下午為社區長者們舉辦一場另類的「3C閱讀尾牙」，阿公阿嬤開心的3C交流，展現自己的3C學習成果，一點都不輸年輕人。
70歲的蔡阿嬤大方秀出她的修圖美照，時間彷彿凍齡20年，原來她利用老師教她的美肌功能，讓自己變成美魔女。平常就喜歡唱歌的王爺爺，在老師的教導下載歌唱APP後，便迫不及待的一展歌喉。
王爺爺開心的說，沒想到用手機也能唱歌，今天在圖書館學到這個手機K歌練唱，隨時隨地都能盡情歡唱，回家後要跟兒孫炫耀。
新北市立圖書館館長高鵬表示，為服務樂齡讀者，新莊西盛分館特別設置銀髮專屬的「樂齡專區」，同時開設多元的學習課程，深受社區長者的歡迎。
他說，許多原本對手機恐懼、一竅不通的銀髮族，在圖書館不但學會用「台北等公車」，自己出門趴趴走，更學會用通訊軟體，分享留言、照片、動態，與親朋好友聯絡溝通，甚至還能拍出美美的自拍照片上傳，簡直是3C達人。1060113
(中央社)
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