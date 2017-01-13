年節送禮新選擇 勞動部年貨型錄上線

勞動部推出「多元購好玩年貨電子型錄」，其中許多微型創意鳳凰與多元就業開發方案等計畫商品訊息。

為了解決婦女、中高齡、離島居民及就業保險失業者等特定就業動向的就業困境，勞動部推動微型創業協助措施，其中有多間商家適合年節送禮，因此推出80幾項商品的「多元購好玩年貨電子型錄」。

勞動部今天說，其中桃園滷肉世家的業者，因兒時記憶中的美味口感，加上客人的情有獨鍾，因此研發滷肉調理包及Ｑ彈肉質的豬腳真空包裝。

台中麥克菲咖啡館，則是有義大利進口品牌的咖啡豆，即有機認證的英國花果茶；高雄杏福巷子則是研發杏仁茶、杏仁奶酪跟手工皂等。

另外，為了鼓勵民間團體利用產品銷售或提供服務辦理用人計畫，或發展社會企業，以促進失業者在地就業，勞動部也推動多元就業開發方案、培力就業計畫，其中像是台南市心智障礙關顧協會的庇護工場，藉由專業人力指導憨兒學習烘培的手工餅乾，也很適合年節送禮。1060113

(中央社)