佯稱檢查心臟 醫師伸狼爪猥褻2女遭訴

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花蓮縣壽豐鄉開業的黃姓醫師，利用看診機會先後對2名女性上下其手，撫摸、親吻，女子覺受辱改到大醫院看身心科才被揭發，檢方認為黃男破壞醫病信賴關係，請求從重量刑。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁今天表示，黃姓醫師於去年8月利用看診機會，趁護理人員不在場時，稱檢查心臟要求女病患脫光衣服，藉機撫摸女病人胸部、私處，並親吻臉頰；女病患回家後向母親哭訴，感到羞憤難過。

之後女病患到大醫院看身心科，經看診醫師通報社工才揭發此醜聞。

王怡仁說，檢察官偵辦此案時，又有另一名未成年女子同樣提出遭猥褻告訴，檢察官認為非同小可，立刻訊問黃男，當庭逮捕並聲請羈押禁見。

王怡仁指出，雖未查到黃男有性侵事實，但黃男利用權勢、醫療上的機會對受扶助人猥褻，嚴重破壞醫病信賴關係；另外調閱相關錄影資料作為佐證，證據確鑿而提出公訴，依強制猥褻罪處6月以上5年以下有期徒刑。

黃姓醫師於2012年因不滿台灣醫療制度現況，為1名大學生施打過期流感疫苗，他雖然聲稱事前已將過期疫苗換成生理食鹽水，但學生仍憂心身體出問題向校方檢舉，被花蓮縣衛生局依違反藥事法開罰。1060113

(中央社)