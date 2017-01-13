鬧區藏密醫 高市衛局：待判決確定開罰

高雄美麗島商圈一家診所被檢調查獲聘請職校畢業的無照醫護人員為病人看病，高市衛生局今天說，將待全案判決確定後再行開罰，並進行行政處分，最重者可令診所停業。

曹姓男子無醫師執照看診，疑長達5年，檢調日前與衛生局人員到診所稽查，他正在為患者看診，他坦承受聘某合格醫師，合格醫師看早上診，他看每週5天的下午診與夜診；現場還發現診所內職校畢的鍾姓女員工，也未有護士或護師證照，卻為病人調劑藥品與打針，全案已移送雄檢偵辦。

高雄市衛生局說，這是史上「最大膽」、「最誇張」的密醫，曹男獨當一面為病人開口服藥，指示護士為病人打點滴；這家診所有兩名具合格醫師執照醫師看診，但這兩名合格醫師輪流看上午診，曹男則包辦週一至週五下午診與夜診。這次稽查並在診所內查獲部分過期藥品。

衛生局說，診所求診者以流鼻水、喉嚨痛等疑似感冒症狀者為主，這名密醫習慣性開止流鼻水等藥物，並要求患者吊生理食鹽水點滴，尚未接獲這家診所相關醫療投訴。

這診所東窗事發後，大門深鎖貼上休診紙條。附近店家店員說，該診所沒有健保，但他們平日還蠻多病患的，看診時間從早上8時到晚上12時，「我們關店時，都還在開」，但從18日起就突然關門，不知發生什麼事。

衛生局呼籲，民眾就醫要查看機構是否領有開業執照，醫事人員要執業需有執照，否則會違反醫師法。

衛生局指出，依醫師法，密醫得處6個月至5年有期徒刑，併科新台幣30萬至150萬元罰金。聘僱密醫的診所負責醫師，最重可被廢止診所與醫師證照。依護理人員法，未具護理師證照從事護理人員職務，可罰1.5萬元至15萬元，依藥師法，未有藥師資格調劑藥品者，可罰6萬至30萬元。

衛生局又說，不過，將待全案判決確定再執行罰則，以免開罰後被告後來被判無罪，引起爭議。

高雄市醫師公會理事長王欽程則說，公會有3900多名會員，對有醫師會員聘密醫看診，「實在太不應該」，早期曾聽聞有密醫在偏鄉招搖撞騙，這次密醫竟在高雄最熱鬧區看診，有夠誇張。1060113

(中央社)