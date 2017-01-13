韓總統大選民調 文在寅領先潘基文

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民調機構蓋洛普韓國（Gallup Korea）今天公布調查結果顯示，最大在野黨民主黨前黨魁文在寅在下屆總統大選民調中以31%的支持率居首，聯合國前秘書長潘基文以20%屈居第2。

南韓聯合新聞通訊社報導，最近南韓民眾對文在寅的支持率呈直線上升趨勢，此次調查中的支持率較上月上升11個百分點，創下2014年8月開始這項調查以來最高。

潘基文的支持率與上月持平，他昨天從紐約返回南韓並公開表明參選總統意願，這對他日後的支持率將帶來何種影響引關注。

據調查顯示，民主黨籍城南市長李在明以12%的支持率排名第3，隨後依次是國民之黨前黨魁安哲秀（7%）、民主黨籍忠清南道知事安熙正（6%）和代行總統職權的國務總理黃教安（5%）等。

據報導，在民眾對政黨的支持率方面，民主黨支持率創新高，高達41%，位居榜首。其後依次為新世界黨（12%）、國民之黨（10%）和正黨（7%）。1060113

(中央社)