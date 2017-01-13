白沙屯媽祖進香時程出爐 來回12天

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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖106年徒步進香時程出爐，經值年爐主擲筊請示媽祖意旨，將於2月26日凌晨出發、3月9日回宮安座，全程為期12天。（資料照片）中央社記者管瑞平攝 106年1月13日

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香時程出爐，經值年爐主擲筊請示媽祖意旨，今年南下北港朝天宮進香於2月26日凌晨出發、3月9日回宮安座，全程為期12天。

拱天宮今天指出，白沙屯媽祖前往北港進香相關時程，由拱天宮管理委員會主委洪文華、值年爐主陳信安代表信徒，於大殿中擲筊請示媽祖，確定今年來回徒步進香行程長達12天。

首先放頭旗為2月23日凌晨0時、26日凌晨0時登轎、凌晨2時30分出發，預定3月2日抵達北港、3日凌晨1時15分進火、9日下午1時30分回宮，20日晚間11時15分開爐。

白沙媽徒步進香沿途路線都由神轎指引，行蹤飄忽不定、神蹟不斷，每年都吸引數十萬名信徒跟隨，往年全程來回曾經最短至6天5夜，幾乎是急行軍，今年拉長為12天11夜，雖然時間較為充裕，但仍充滿挑戰。

拱天宮指出，22日起即可接受民眾報名參加徒步進香，並提醒準備參與的信徒，提前自主訓練體能，讓自己健康的體驗在地媽祖文化，相關訊息公告，可上網http：//www.baishatunmazu.org.tw查詢。1060113

(中央社)